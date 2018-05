Kim confirma reunião com Trump, mas vê dúvidas com segurança

ROMA, 27 MAI (ANSA) – Os líderes da Coreia do Norte e do Sul, Kim Jong-un e Moon Jae-in, concordaram em manter diálogos de alto nível no dia 1 de junho para continuar o projeto de reaproximação e desnuclearização da península. “Os líderes das duas Coreias se disseram de acordo em manter diálogos de alto nível em 1 de junho, e de acelerar diálogos em vários setores, inclusive sobre autoridades militares e sobe a Cruz Vermelha”, publicou a agência de notícias KCNA.

“Eles demonstraram intenção de se encontrar várias vezes no futuro para permitir o diálogo ativo e adotar medidas para atuar rapidamente no esforço para a desnuclearização da península”, completou a KCNA.

Ontem, Kim e Moon tiveram um encontro surpresa em um vilarejo na fronteira entre os dois países, ocasião em que discutiram detalhes sobre a possível cúpula entre o norte-coreano e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no dia 12, em Singapura. Em uma coletiva de imprensa, o sul-coreano falou que Kim confirmou que pretende se reunir com o norte-americano, apesar do republicano ter anunciado na última quinta-feira o cancelamento da cúpula. Mas o líder de Pyongyang confessou ter dúvidas sobre se os EUA irão garantir a segurança da região quando a Coreia do Norte desativar completamente seu programa nuclear. “As duas Coreias estão de acordo de que a reunião entre o Norte e os EA de 12 de junho deve ocorrer com sucesso”, comentou o presidente de Seul. “A desnuclearização da península e a paz permanente não podem ser paradas”,