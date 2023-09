Kim conclui visita à Rússia com ‘sinceros agradecimentos’ a Putin

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/09/2023 - 6:02 Compartilhe

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, expressou “sinceros agradecimentos” ao presidente Vladimir Putin ao concluir uma viagem de quase uma semana à Rússia, que abordou principalmente as questões de defesa.

A visita de Kim pela região do extremo leste russo indicou as possibilidades de cooperação militar entre Pyongyang e Moscou, que enfrentam sanções internacionais devido ao programa armamentista e à guerra na Ucrânia, respectivamente.

O dirigente norte-coreano inspecionou foguetes espaciais, aviões e submarinos russos durante a visita. Além disso, Kim e Putin trocaram rifles como presentes, um gesto simbólico após a reunião de cúpula dos governantes.

A viagem de Kim alimentou os temores ocidentais de que o isolado país asiático, que possui armamento nuclear, poderia fornecer equipamento bélico a Moscou para a invasão da Ucrânia.

A agência estatal norte-coreana de notícias KCNA afirmou nesta segunda-feira que Kim “transmitiu sinceros agradecimentos ao presidente Putin e à liderança russa pelo tratamento especial e sua hospitalidade cordial”.

Ele também desejou “a prosperidade da Rússia e o bem-estar de seu povo”, afirmou a agência, ao informar que o dirigente iniciou a “volta para casa”.

Durante a visita, Kim disse que a Coreia do Norte, que tem a China como principal aliada e benfeitora, transformará as relações bilaterais com Moscou em sua “prioridade número um”.

Analistas destacam que a Rússia deseja munições norte-coreanas para a guerra na Ucrânia, enquanto a Coreia do Norte precisa de ajuda para desenvolver sua tecnologia de satélites e melhorar seus equipamentos militares.

Na quarta-feira da semana passada, os dois líderes se reuniram no cosmódromo de Vostochni, que fica a quase 8.000 quilômetros de Moscou.

Depois do encontro, Putin citou a perspectiva de uma cooperação maior com Pyongyang e reconheceu que existem “possibilidades” na área militar.

O Kremlin, no entanto, destacou que nenhum acordo foi assinado e que não havia a intenção de assinar qualquer acordo.

– Visita a um aquário –

No domingo, Kim visitou o Aquário de Primorie, o maior da Rússia e um dos principais do mundo, ao lado de comandantes militares.

Imagens publicadas pela imprensa estatal mostraram Kim sorrindo enquanto aplaudia a apresentação de uma morsa e seu tratador.

Kim também “observou golfinhos e outros animais realizando acrobacias e visitou vários pontos do aquário”, segundo a KCNA.

O líder norte-coreano também elogiou as instalações por sua “reputação como base de pesquisa científica popular” sob a liderança de Putin.





A visita de Kim à Rússia “brilhará por muito tempo na história” e consolidará “a unidade militante” entre os dois países, ao mesmo tempo que “abre um novo capítulo” nas relações, afirmou a KCNA.

Durante a reunião de cúpula, Putin também aceitou o convite de Kim para visitar a Coreia do Norte em breve.

Antes de deixara a cidade de Vladivostok, Kim recebeu cinco drones explosivos, um de reconhecimento e um colete à prova de balas como presentes do governador da região russa de Primorie, fronteiriça com a China e a Coreia do Norte.

