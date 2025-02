Kike Olivera e Luan Cândido mostram confiança por sucesso no Grêmio em apresentação

Sonhando com uma temporada de sucesso, a diretoria do Grêmio apresentou nesta segunda-feira dois reforços que chegam para assumir a condição de titular: o lateral-esquerdo Luan Cândido e o atacante Cristian Olivera. A dupla vestiu a nova camisa e adotou um discurso de agradecimento e confiança por um 2025 de conquistas.

Kike Olivera, como é chamado o habilidoso atacante de 22 anos, ganhou a camisa 99, enquanto o lateral que estava no Red Bull Bragantino assumiu a 30 e chega para herdar a vaga de Reinaldo, agora no Mirassol.

“Fui a maior contratação do Grêmio e isso é uma motivação a mais, não um peso para mim. O Grêmio tem de ganhar tudo, pois é um clube grande e essa sempre será sua obrigação”, afirmou o uruguaio, que não via chances de taça no Los Angels FC, dos Estados Unidos e criticou a Major League Soccer (MLS).

“Para uma equipe ter grandes possibilidades de ganhar um campeonato, tem que trabalhar muito e isso, nos Estados Unidos, não acontecia”, detonou o jogador. O técnico Marcelo Bielsa aprovou sua vinda ao Brasil, para uma liga “que o agrada”.

O jogador espera já estrear na quarta-feira, na abertura da Copa do Brasil diante do São Raimundo, fora de casa. “Estou mais que pronto e gosto de jogar de três em três dias”, disse o atacante, mostrando-se “fominha” e dizendo que pode jogar em ambas as pontas.

Já Luan Cândido chegou prometendo um futebol de forte apoio. “Sou um lateral muito ofensivo, tenho bom chute e bom cabeceio”, destacou. “Sempre procurei ser ofensivo porque com essas características tenho a oportunidade de fazer mais gols, assim como fiz no Bragantino”, seguiu.

Mas também colocou-se à disposição para atuar também no meio na defesa. “Posso agregar muito como lateral ou como zagueiro. Não tenho definição de posição, chego para agregar ao grupo. Fiquei muito feliz por vir para o Grêmio e vestir essa camisa linda.”