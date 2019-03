Kieza é poupado e fica fora de treino do Botafogo, mas não preocupa para clássico

O atacante Kieza acabou ficando fora do treino que o elenco do Botafogo realizou no final da tarde desta quarta-feira, no campo anexo do estádio do Engenhão, no Rio. O jogador se recupera de dores provocadas por uma pancada no tornozelo esquerdo, mas foi apenas poupado e não preocupa para o clássico de domingo contra o Fluminense, às 19 horas, no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Rio.

Por causa do problema, Kieza apenas realizou fisioterapia e fez um trabalho muscular na academia. Foi do atleta, por sinal, o gol que garantiu a vitória botafoguense por 2 a 1 sobre o Madureira, na última segunda-feira, no Engenhão, no fechamento da terceira jornada deste segundo turno do Campeonato Carioca.

Outra novidade nesta atividade de quarta-feira foi a presença do volante Alan Santos, que se recupera de uma lesão muscular e participou de um treino separado do elenco. Ele iniciou o processo de transição para readquirir a condição física e poder voltar a ficar à disposição do técnico Zé Ricardo.

O comandante completou 48 anos de idade justamente nesta quarta-feira e chegou a ser alvo de um trote dos jogadores, que obrigaram o treinador a passar no meio de um “corredor polonês” e o alvejaram com “chicotadas” com as suas camisas de treino.

Também nesta quarta, o volante Gustavo Bochecha, titular na vitória sobre o Madureira, comemorou o fato de estar prestes a disputar um novo jogo após ter se machucado na chance inicial que recebeu de defender a equipe anteriormente.

“A lesão ninguém esperava. Logo na primeira oportunidade eu acabei lesionando, mas serviu de aprendizado e hoje estou mais maduro. Fico feliz e venho trabalhando forte diariamente e agora espero dar sequência no meu trabalho. Sabemos que na classificação geral fica complicado (avançar), mas teremos três jogos pela frente. Temos uma boa chance e nosso foco agora está na Taça Rio”, afirmou o atleta, em entrevista coletiva, se referindo ao fato de que a possibilidade de jogar a semifinal principal do Carioca é remota, enquanto a chance de ir à próxima fase do segundo turno é bem maior.

PROMESSA RENOVA ATÉ 2022 – Considerado uma promessa do Botafogo, o lateral-esquerdo Lucas Barros, de 19 anos, acertou a prorrogação do seu contrato com o time até dezembro de 2022. Revelação das categorias de base, ele disputou a última Copa São Paulo de Juniores e estreou pela equipe profissional no fim de janeiro, quando entrou em campo no decorrer do segundo tempo do clássico contra o Flamengo.