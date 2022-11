Kiev promove plano para exportação de grãos a países vulneráveis em dia de memorial da fome

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/11/2022 - 14:19 Compartilhe

KIEV (Reuters) – O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, organizou uma cúpula em Kiev neste sábado para promover sua iniciativa “Grãos da Ucrânia” para exportar grãos aos países mais vulneráveis à fome e à seca.

O líder ucraniano disse que o plano demonstra que a segurança alimentar global “não é apenas palavras vazias” para Kiev. Segundo o Kremlin, as exportações ucranianas do Mar Negro durante a guerra não têm atingido os países mais vulneráveis.

Zelenskiy disse que Kiev arrecadou cerca de 150 milhões de dólares de mais de 20 países e da União Europeia para exportar grãos para países como Etiópia, Sudão, Sudão do Sul, Somália e Iêmen. “Planejamos enviar pelo menos 60 embarcações de portos ucranianos para os países que mais enfrentam a ameaça da fome e seca”, acrescentou Zelenskiy na reunião.

A cúpula contou com a presença dos primeiros-ministros da Bélgica, Polônia e Lituânia e do presidente da Hungria. Os presidentes da Alemanha e da França e o chefe da Comissão Europeia discursaram por vídeo.

A reunião coincidiu com o dia em que se homenageia as vítimas do “Holodomor” na Ucrânia, um período de fome provocada pelo homem na era Stalin que matou milhões de ucranianos no inverno de 1932-33.

Anunciada por Kiev neste mês, a iniciativa complementa um acordo mediado pela ONU que tem permitido alguns embarques de grãos ucranianos através do Mar Negro, uma rota vital para as exportações do país, um grande produtor de trigo, que havia sido bloqueada.

