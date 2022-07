Kiev anuncia primeira exportação de grãos para dia 27

ROMA, 25 JUL (ANSA) – O ministro da Infraestrutura da Ucrânia, Oleksandr Kubrakov, informou que a primeira carga de grãos do país após o acordo com a Rússia sairá do porto de Chornomorsk no próximo dia 27.







Segundo entrevista ao portal Kyiv Independent, depois sairão carregamentos dos portos de Odessa e Yuzhne. A atualização sobre a data vem após o próprio Kubrakov afirmar em coletiva de imprensa de que essa retomada ocorreria ainda nesta semana.

Ucrânia e Rússia fecharam um acordo, mediado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pelo governo da Turquia, para desbloquear a passagem de navios com grãos e cereais pelo Mar Negro na última sexta-feira (22).

No entanto, horas após os governos fecharem o acordo, a Rússia bombardeou uma parte do Porto de Odessa, que ainda está sob controle de Kiev, gerando críticas do governo ucraniano.

Nesta segunda-feira, a CNN publicou uma fala de uma representante do governo de Washington dizendo que os EUA e a Ucrânia já estariam trabalhando em um “plano B” para escoar cerca de 20 milhões de toneladas de cereais parados nos portos ucranianos. (ANSA).