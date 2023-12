Kiev agradece Vaticano por ajudar na volta de criança da Rússia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/12/2023 - 16:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 2 DEZ (ANSA) – A Ucrânia agradeceu neste sábado (2) o enviado do papa Francisco para a paz, o cardeal Matteo Zuppi, por ajudar nas negociações para a devolução de um menor ucraniano deportado para a Rússia desde o início da guerra entre os países.

O chefe do gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, conversou por telefone com Zuppi para expressar sua gratidão pela participação direta do Vaticano no processo de retorno ao país do jovem Bohdan Yermokhin.

A informação foi confirmada pelas redes sociais oficiais da Embaixada da Ucrânia junto à Santa Sé. A notícia do regresso do jovem originário de Mariupol e transferido para território russo no ano passado pelas autoridades de ocupação, depois convocado para se juntar ao exército de Moscou, foi comunicada no dia 19 de novembro tanto pelas instituições ucranianas como pelas russas.

Yermokhin foi confiado a uma família russa, mas tentou fugir para retornar à Ucrânia e foi detido na fronteira. O adolescente, deixado sem os pais e entregue a instituições locais, foi levado de Mariupol junto com outros 30 menores.

Repatriado mais de um ano depois, Bohdan conseguiu abraçar novamente sua irmã Valéria, porém, os dois não retornarão ao território, que permaneceu sob controle russo.

Em junho passado, Zuppi se reuniu com o conselheiro de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ter pedido ao Vaticano que ajudasse no retorno das crianças deportadas para a Rússia para casa. Kiev estima que mais de 16 mil crianças tenham sido levadas para a Rússia à força desde o início do conflito, em 24 de fevereiro de 2022. (ANSA).

