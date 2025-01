Kid Preto pede punição à irmã para se livrar de proibição de visitas

O tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, um dos chamados “kids pretos” presos por suposta participação no plano golpista, solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a aplicação de punição à sua irmã para que possa se livrar da proibição de receber visitas. O pedido está sob análise do ministro Alexandre de Moraes, que ainda não se manifestou.

Há dois dias, Moraes determinou a suspensão das visitas ao militar depois que sua irmã, Dhebora Azevedo, entrou no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB) com um fone de ouvido e um cartão de memória escondidos em um panetone. Azevedo nega envolvimento no incidente e afirma que a ação foi realizada exclusivamente por sua irmã.

“[…] medida restritiva direcionada exclusivamente à irmã que cometeu o ato, mantendo-se as visitas dos outros familiares que não tiveram relação com o ato praticado pela Sra. Dhebora Bezerra de Azevedo”, afirma o pedido.

Rodrigo Bezerra de Azevedo está preso desde novembro na carceragem do BPEB, sendo investigado no mesmo inquérito que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por envolvimento no plano golpista.

No dia 28 de dezembro, Dhebora Azevedo tentou entrar na carceragem com um panetone, mas o detector de metais acusou a presença de um objeto suspeito. Dentro do alimento, os policiais encontraram um cabo, um fone de ouvido e um cartão de memória.

A Polícia do Exército ouviu o depoimento de Dhebora e a liberou. O conteúdo do cartão de memória ainda não foi divulgado.