Kia Sajo celebra o amor em lançamento de novo single

04/06/2024 - 11:43

Ganhando cada vez mais notoriedade no cenário da nova MPB, a cantora e compositora Kia Sajo lança nesta sexta-feira, dia 7 de junho, o single “Mel e Jasmim”. A faixa, que chega com uma pegada brasileira trazendo elementos rítmicos do axé, conta com a participação da cantora baiana Marcia Castro. A nova música fará parte do primeiro álbum da carreira da catarinense, previsto para ser lançado no segundo semestre deste ano.

Composta por Kia após receber um poema de um amigo, “Mel e Jasmim” é uma canção doce, apaixonante e intensa em celebração ao amor. Em um momento mais profundo de vida da artista, ela traz nas entrelinhas da composição uma mensagem de recomeço, onde tudo é possível se houver esperança e resiliência: “Acredito que o amor genuíno sem julgamentos, sem cobranças, sem amarras, aquele amor acolhedor, compreensivo e generoso, quando acontece é um evento precioso que só nos fortalece e nos contempla emocionalmente”.

Diferente de seu último lançamento, o EP “Onda Máxima”, que trazia uma música brasileira mais “caliente” com toques sensuais, provocativos e atmosfera noturna, “Mel e Jasmim” vem mais solar, com uma produção musical moderna e nuances do axé baiano. O novo single traz também um lado mais sensível e romântico de Kia, mostrando a versatilidade da cantora em suas obras. “Me enche de alegria lançar uma música mais romântica. E gosto sempre de reforçar que, acima de tudo, faço música brasileira”, completa ela.

Para abrilhantar ainda mais esse lançamento cheio de romance e brasilidade, Kia convidou a cantora baiana Marcia Castro. “Esse single traz elementos rítmicos do axé e não à toa chamei a maravilhosa Marcia Castro pra cantar ela comigo! Ela deixou a faixa ainda mais especial com seu timbre e interpretação únicos. Sempre amei o som dela e fiquei muito feliz quando aceitou o convite”, conta a artista.

“Foi uma alegria receber esse convite. Sempre adorei o som da Kia, a força e suavidade do trabalho dela. Cantarmos juntas esse som com gostinho de Bahia, esse jeito contemporâneo, essa melodia doce e refrão pra todo mundo cantar junto, é um presente! Tenho certeza que vai chegar em um monte de corações apaixonados!”, diz Marcia Castro.