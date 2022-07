Khloe Kardashian vai ter filho de barriga de aluguel com o ex Tristan Thompson

Khloe Kardashian vai ter outro filho com Tristan Thompson, segundo o site TMZ, de quem a socialite se separou após ter sido traída pelo jogador de basquete, que teve um filho com outra mulher no fim do ano passado.

De acordo com a publicação, o bebê nascerá de uma barriga de aluguel em alguns dias. Uma outra fonte do site diz que talvez a criança possa já ter nascido nesta semana.

A decisão sobre terem um filho deve ter sido tomada antes do fim do relacionamento dos dois, que acabou após o nascimento do filho do jogador com Maralee Nichols.

O jogador chegou a fazer uma publicação em suas redes sociais pedindo desculpas para Khloe por seu comportamento e por tê-la envergonhado, e confirmou a paternidade da criança.

Khloe e Tristan já são pais de True, de 4 anos. O jogador também é pai de Theo, de 7 meses, seu filho com Maralee, e Prince, de 5 anos, de outro relacionamento.