Khloé Kardashian ficou surpresa com relacionamento de Kim e Pete Davidson, afirma site

Kim Kardashian e Pete Davidson estão se relacionando, deixando muitos internautas confusos. Porém, o romance improvável entre a socialite e o comediante não chocou apenas a internet, mas a família Kardashian. Segundo informações do site “Hollywood Life”, Khloé ficou surpresa com o namoro da irmã.

Uma fonte próxima da família disse que Khloé acabou de dar o “selo” de aprovação para o novo relacionamento de Kim. “Ela ficou tão surpresa quanto o resto do mundo quando descobriu que eles gostavam um do outro. Mas ela não poderia estar mais feliz. Khloé ama o fato de Pete ser muito humilde e ter os pés no chão. Eles se dão muito bem, e ela acha Pete hilário!”, conta a fonte. “Khloé está muito feliz por Kim, porque ela vê que Kim está mais feliz do que esteve nos últimos tempos”, finalizou. A relação não foi confirmada 100% por nenhum dos dois, mas eles aparecem sempre juntos em clima de romance.

