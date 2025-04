Khloé Kardashian detalha reação chocante após flagrar traição de ex-marido

Khloé Kardashian detalhou nesta quarta-feira, 16, como percebeu a traição de seu ex-marido Lamar Odom. Durante participação no podcast “Call Her Daddy”, a modelo contou que descobriu a infidelidade depois que decidiu rastrear o jogador da NBA.

Khloé afirmou que pegou o ex no flagra se relacionando com outra mulher em um motel no centro de Los Angeles, EUA. De acordo com sua versão, a reação imediata foi tão intensa que a socialite machucou os dedos e teve que cobri-los para não chamar atenção durante a festa de aniversário da sobrinha Penelope, no dia seguinte.

“Eu vi pela janela que ele e essa garota…ou estavam pelados, ou ela estava de lingerie. Bati na porta e eles abriram, por algum motivo. Eu simplesmente surtei”, relatou a Kardashian.

Mesmo com um fim turbulento, a modelo reforça que o relacionamento foi “um dos melhores capítulos” de sua vida.

“Realmente acho que ele era a pessoa certa, na hora errada. Tenho muito amor pelo Lamar e por todos os relacionamento que tive, sou muito grata por eles, até pelos piores”, afirmou.

Após o término com o astro da NBA, Khloé se casou com Tristan Thompson, com quem teve dois filhos. Nessa relação ela também sofreu com diversas traições públicas e um filho fora do casamento – Thompson engravidou a personal trainer Maralee Nichols em meados de 2021.