Khachanov bate Kyrgios e vai às semifinais do US Open

O tenista russo Karen Khachanov venceu o australiano Nick Kyrgios e se classificou para as semifinais do US Open pela primeira vez na carreira.







Khachanov, número 31 do ranking da ATP, fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3/7) e 6-4, em três horas e 39 minutos de partida na quadra central de Flushing Meadows.

Depois de sua brilhante vitória sobre Daniil Medvedev nas oitavas, Kyrgios se tornou um dos candidatos ao título em Nova York, mas acabou sucumbindo ao jogo sólido de Khachanov.

O australiano cumpriu sua palavra de se manter concentrado em sua caminhada no torneio, mas também mostrou um pouco de seu repertório de excentricidades.

Raquetes quebradas, uma garrafa jogada na quadra, gritos com sua equipe e golpes desnecessários por debaixo das pernas… tudo isso diante de um público ansioso por um show.

Do outro lado, Khachanov não perdeu o foco e foi muito mais eficiente, aproveitando quatro dos oito ‘break points’ que criou.

“Foi um jogo louco, mas esperava que seria assim. Estou pronto para correr, lutar, jogar cinco sets. É a única maneira de vencer Nick”, reconheceu o russo, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Khachanov agora vai disputar uma vaga na final do US Open com o norueguês Casper Ruud, que passou pelo italiano Matteo Berrettini.

gbv/gfe/cb