Keyt Alves expõe compra de seguidores da irmã, Key Alves: ‘Mundo de ilusão’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/10/2023 - 0:37 Para compartilhar:

Um áudio de Keyt Alves movimentou a web nesta terça-feira, 17. Na gravação em questão, a jogadora de vôlei expõe a irmã, Key Alves, por compra de seguidores no Instagram.

“Eu sempre falei para ela parar de viver nesse mundo de ilusão. C*ralho, se fossem 12 milhões de seguidores reais é uma história, a gente ia estar em outro patamar. Não são. A maioria ali, ela comprou”, começa Keyt, no áudio obtido pelo portal “LeoDias”. O destinatário da mensagem é desconhecido.

“Ela só entrou no Big Brother porque teve a fama de jogadora com mais seguidores do mundo. Mas será que são reais? Não são. A gente sabe disso, porque a gente vendeu essa imagem dela para ela conseguir muita coisa, mas a gente também tem que entender que uma hora ou outra isso ia cair”, continuou a líbero do Vôlei Vinhedo, referindo-se à participação da irmã no BBB23.

E finaliza: “Ela deve ter, no mínimo, 100 mil que são verdadeiros. Mas não tem 12 milhões. Eu sou muito realista com essas coisas, e a Key, hoje, vive nesse mundo de fadas dela.” Ouça aqui.

Ainda segundo o portal, a mensagem enviada por Keyt foi arquivada a um processo movido contra Key por Alexsandra Fragoso Guedes, sua ex-empresária. As duas estão envolvidas em uma briga judicial após uma rifa realizada por Key, que prometia uma viagem da ex-BBB com o vencedor, mas nunca foi realizada por falta de arrecadação.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias