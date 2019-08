Keys e Kuznetsova vão disputar final do WTA Premier de Cincinnati

A americana Madison Keys, número 16 do ranking e a russa Svetlana Kuznetsova vão se enfrentar no domingo na final do torneio de tênis da WTA Premier de Cincinnati depois de vencerem neste sábado suas respectivas semifinais diante de Sofia Kenin e da australiana Ashleigh Barty.

Keys venceu a jovem compatriota Kenin com parciais de 7-5 e 6-4 em uma hora e 22 minutos, quebrando em cinco oportunidades o saque da adversária e conseguindo 14 aces.

A americana havia eliminado a veterana Venus Williams nas quartas de final, além de derrotar a romena Simona Halep e a espanhola Garbiñe Muguruza em fases anteriores.

Já Kenin havia vencido nas quartas a japonesa Naomi Osaka, atual número 1 do mundo.

Mais cedo, a veterana Kuznetsova, número 153 do ranking mundial, foi a grande surpresa do dia ao vencer a australiana Ashleigh Barty, primeira favorita, com parciais de 6-2, 6-4, para ir agora em busca de seu título de número 19 no circuito da WTA.

Uma vitória da australiana teria permitido que ela alcançasse a liderança do ranking mundial.

Neste choque de gerações, foi Kuznetsova, de 34 anos, quem ganhou em pouco mais de uma hora.

A russa, ex-número 2 do mundo em 2007 com dois torneios de Grand Slam em seu currículo, pressionou Barty, que era primeira favorita, graças a três quebras de serviço.

Kuznetsova também soube aproveitou três duplas faltas da australiana, além de se beneficiar do primeiro serviço com 78% de efetividade contra 58% de sua adversária, a quem superou também em ‘winners’ (23 a 11).

No masculino, o belga David Goffin, número 16 do ranking da ATP, venceu o francês Richard Gasquet por 2 sets a 0 (6-3 e 6-4) e avançou à final do Masters 1000 de Cincinnati.

Goffin vai disputar o título no domingo com o vencedor do duelo entre o russo Daniil Medvedev e o sérvio Novak Djokovic.

