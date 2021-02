Keylor Navas volta ao PSG após se recuperar de lesão

Em meio à preocupação com os desfalques de Neymar e Ángel Di María, o Paris Saint-Germain anunciou esta sexta-feira o retorno do goleiro Keylor Navas, uma boa notícia antes da visita ao Barça na terça-feira.

O goleiro da seleção da Costa Rica não joga desde a vitória sobre o Montpellier (4-0), no dia 22 de janeiro, devido a uma contusão esternocostal, e posteriormente por sentir dores no adutor.

Assim, o ex-goleiro do Real Madrid poderá voltar contra o Nice, no sábado pela 25ª rodada da Ligue 1, último teste do PSG antes do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, no Camp Nou.

O meia espanhol Ander Herrera também pode retornar à equipe pela primeira vez em um mês.

Mas o italiano Marco Verratti, com um problema no quadril, será um dos desfalques contra o Nice.

Vítima de uma pancada no último domingo fora de casa contra o Olympique de Marselha (2-0), o italiano ficará de fora pelo segundo jogo consecutivo.

“Ele não estará disponível para amanhã (sábado) porque ainda sente dores. Veremos nos próximos dias”, disse o técnico Mauricio Pochettino.

Ángel di María (coxa), Neymar (adutor), Rafinha, Colin Dagba (coxa), Juan Bernat (joelho) e Timothée Pembélé (covid-19) completam a lista de jogadores na enfermaria do clube.

ah/jed/iga/pm/aam

Veja também