Keylor Navas faz desabafo na internet, e Roma monitora situação do goleiro do PSG Goleiro estaria insatisfeito com a chegada de Donnarumma ao PSG, que promete brigar pela titularidade, e time de José Mourinho observa os passos do costarriquenho

Com a iminente chegada de Gianluigi Donnarumma ao Paris Saint-Germain, tem gente que parece não estar satisfeita. Segundo o noticiário europeu, o goleiro Keylor Navas, atual titular do clube parisiense, tem se sentido desprestigiado.

E a insatisfação do arqueiro costarriquenho pode ter virado pública. Em suas redes sociais, Navas fez uma postagem com a frase “dê a sua ausência a quem não valoriza sua presença”, o que aumentou os rumores sobre uma possível saída do atleta do time da Cidade Luz.

Postagem de Keylor Navas (Foto: Reprodução / Instagram)

Com contrato recém-renovado até junho de 2024, Keylor Navas teme perder espaço com a chegada de Donnarumma. A contratação do italiano, que promete brigar pela titularidade na meta parisiense, visa também o futuro. O arqueiro de Costa Rica tem 34 anos, enquanto o ex-Milan somente 22 anos.

ROMA DE OLHO

Caso decida sair do Paris Saint-Germain, Keylor Navas já tem seu primeiro pretendente. De acordo com o jornal “Corriere dello Sport”, a Roma está monitorando a situação do jogador. O pedido foi feito pelo técnico José Mourinho, que admira o atleta.

