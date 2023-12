Key Alves se torna ‘coelhinha’ da ‘Playboy’ internacional

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/12/2023 - 7:39 Para compartilhar:

Há mais de 70 anos a Playboy traz mulheres famosas estampando suas capas, e em dezembro de 2023, chegou a vez da ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves se unir à essa lista de musas. Após negociação milionária, a atleta e influenciadora assinou o contrato de 1 ano com a maior revista de conteúdos adultos do mundo.

Para os admiradores da artista, os conteúdos podem ser conferidos tanto na revista online, quanto no site oficial da plataforma, onde Key terá interações com assinantes do mundo todo.

Empoderada, Key vem se tornando um dos ícones femininos de maior destaque no último ano. Duas semanas depois de ter colocado seu silicone, ela divulgou suas fotos em parceria com a marca, ressaltando suas curvas e a beleza que já lhe é natural.

Key comemorou ambas as conquistas nas redes sociais. “Representar a playboy está sendo um sonho, eu sempre quis ser uma coelhinha! Hoje sou um símbolo de mulher; atleta, empoderada e sexy. Na playboy, eu tenho desejo e vontade de posar nua, e em breve, vai se concretizar”, compartilha.

Em 2023, com 15.4 milhões de seguidores em suas redes sociais, Key se tornou a jogadora de vôlei mais seguida do mundo. Após sua participação na edição do Big Brother Brasil, lançou sua própria linha de perfume – com direito a ensaio fotográfico na Itália -, assinou o contrato com uma liga de vôlei americano e, para fechar o ano com chave de ouro, o contrato milionário com a Playboy.

