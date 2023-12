Key Alves revela que pai apoiou seu OnlyFans, após ver faturamento mensal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/12/2023 - 9:00 Para compartilhar:

Jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves, de 23 anos de idade, participou do podcast Ticaracaticast e falou sobre diversos assuntos, como sua trajetória no vôlei, quando ganhava um salário de apenas R$ 1,5 mil, e antes de descobrir que conseguiria multiplicar o valor na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.

+ Key Alves realiza cirurgia de implante de silicone e agradece carinho dos fãs

+ Após sucesso no OnlyFans, Key Alves adere a nova plataforma de conteúdo adulto

No bate-papo, Key contou que o seu pai, Manoel Flavio Ramalho, de 45 anos, aprovou seu perfil adulto após ver o faturamento adquirido na plataforma mensalmente. Segundo a ex-BBB, no primeiro mês, ela embolsou R$ 15 mil, o que teria sido dez vezes mais do que no vôlei. Porém, disse também que já chegou a faturar R$ 200 mil por mês apenas com suas fotos sensuais.

Ela explicou ao pai que o dinheiro serviria para mudar a vida da família, e ele conseguiu aceitar “numa boa”. “Ele [foi de boa] porque viu o tanto de dinheiro que tinha, e falou: ‘minha filha, faça’, sempre respeitando muito eles [os pais]. Foi mudando a vida família, porque a gente nasceu em uma comunidade em Bauru [interior de São Paulo], então a gente sempre foi muito humilde. Eu falei: ‘pai, isso aqui não é só para mim, é para mudar a nossa vida’. Ele entendeu”, começou.

“A gente mudou de casa, comprei um carro para minha mãe, um carro para ele. Foi mudando tudo. Meu pai me deu uma força, hoje ele viaja comigo para fazer as fotos”, completou Key.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias