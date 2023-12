Key Alves realiza cirurgia de implante de silicone e agradece carinho dos fãs: ‘Nova fase’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/12/2023 - 17:30 Para compartilhar:

Key Alves usou as redes sociais, na tarde desta quarta-feira, 6, para tranquilizar os fãs após se submeter a uma cirurgia para implante de silicone nos seios.

Através dos Stories do Instagram, a ex-jogadora de vôlei publicou uma série de vídeos nos quais ela aparece na maca, vestindo o sutiã pós-operatório.

“Gente, finalizou a cirurgia, ainda não consigo falar muito, mas quero agradecer todas as forças. Eu estou sentindo muita dor, muita dor”, queixou-se ela, que mostrou as flores e presentes que recebeu dos fãs no hospital.

Antes da operação, a ex-BBB contou que estava nervosa e revelou os motivos para encarar o procedimento.

“É a primeira cirurgia da vida. Muitas orações e pensamentos positivos, galera. Amo vocês para sempre, chaveirinhos“, escreveu ela.

“Me amo em primeiro lugar! Mas decidi colocar silicone por conta de uma nova fase da minha vida onde, em breve, vou revelar para vocês que precisarei e me sentirei melhor com meu novo trabalho assim”, antecipou ela em vídeo gravado antes do procedimento.

