Key Alves prepara volta às quadras e planeja Olimpíadas: ‘Meta é ser Seleção Brasileira’

“Vou na primeira semana de novembro, me apresento, faço os exames médicos e tenho que fazer um teste no joelho, preciso estar com ele 100%, senão não posso jogar. É uma preparação que venho fazendo todos os dias com fisioterapia, academia e mentalmente. Quando lesionei, estava na minha pior fase de atleta, pois estava pressionada por substituir a maior líbero do Brasil, a Camila Braz, tinha 22 anos. Estou preparando mais minha cabeça até do que meu joelho”, disse ao Gshow, de onde são as informações.

Competitiva, Key está determinada em representar o Brasil nos jogos olímpicos. “Minha meta é ser Seleção Brasileira e jogar uma Olimpíada, é para isso que estou voltando a jogar. Tenho certeza que vai ser em 2028, está na minha mente, além de ganhar a liga americana agora”, declarou.

Segundo Key, o maior desafio de seu retorno é ela mesma. “Saber lidar com o incerto, não saber se vou chegar jogando ou se vou ser banco. Sou uma pessoa muito competitiva, nunca fui banco, o desafio é esperar o meu momento, ter o pé no chão. Sei que tem meninas que estão jogando nas Olimpíadas e sei que vou ter que lutar para estar melhor”, refletiu.