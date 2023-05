Key Alves muda visual novamente e declara: ‘Mulher de negócios’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/05/2023 - 0:39 Compartilhe

Key Alves surpreendeu seguidores, na última sexta-feira (20), ao aparecer com o visual renovado. A atleta tonalizou os cabelos de castanho e colecionou elogios no Instagram.

“Uma mulher empoderada é aquela que sabe que a opinião que mais importa é a sua. Essa nova fase da minha vida relata como é ser uma mulher de negócios, empresária, empreendedora, milionária e a minha própria BOSS”, começou, na legenda da publicação.

Os elogios a si mesma não pararam por aí. “É sobre ter sua autoconfiança e acreditar em você em primeiro lugar porque por trás de uma mulher bem resolvida existe uma história de muita luta para ser quem eu sou”, continuou.

E finalizou: “AGUARDEM MUITO DE MIM pois as mulheres que voam assustam quem NÃO sabe voar.”

Essa é a segunda mudança de visual da ex-BBB em pouco tempo. No fim de março, ela surgiu com as madeixas loiras, mas o look não perdurou por muito tempo.

Confira:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias