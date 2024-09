Key Alves ganha aliança de Bruno Rosa no Cristo Redentor: ‘Que abençoe o nosso namoro’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/09/2024 - 19:38 Para compartilhar:

A jogadora de vôlei Key Alves, 24 anos, celebrou cinco meses de romance com o cantor Bruno Rosa, 27, e para comemorar os dois registraram a data com alianças.

O gesto romântico do casal teve um cenário muito simbólico: o Cristo Redentor. No último domingo, 22, o sertanejo e a ex-BBB compartilharam a novidade com os seguidores nas redes sociais.

Em um carrossel de registros, publicado no Feed do Instagram, o casal aparece agarradinho, mostrando os anéis de compromisso.

“Que o Cristo Redentor abençoe o nosso namoro!!”, escreveu ela, completando com a hashtag “5 meses”.

Key Alves e Bruno Rosa confirmaram o romance em maio deste ano.

