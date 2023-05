Key Alves compra carro de luxo e agradece: ‘Lembro dos momentos dentro do busão’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/05/2023 - 0:24 Compartilhe

Para Key Alves, o pós-BBB23 tem rendido bons frutos. Na última quinta-feira (04), a atleta surpreendeu seguidores do Instagram com a notícia de sua mais nova aquisição: um carro de luxo.

O modelo escolhido por Key foi a Porsche Cayenne E-Hybrid, que pode custar mais de R$ 630 mil.

“É sobre você ser você! Nunca mudei minha essência e é assim que eu estou conquistando cada passos e sonhos na minha vida. É sobre você não desejar o mal para ninguém, é sobre você acreditar, sonhar e, o principal, ter muita fé”, começou a bauruense, na legenda da publicação.

“A caminhada é dura, galera, mas uma hora chega! Hoje Deus me abençoou com uma Porsche, mas me lembro bem dos melhores momentos meus dentro do ‘busão’. Nunca vou esquecer da minha primeira vez pulando a catraca porque não tinha dinheiro, e hoje tenho o carro que eu quiser”, continuou.

E finalizou: “Humildade e essência esse é o segredo do sucesso.”

Confira:

