Key Alves cobre tatuagem em homenagem a Rodrigo Mussi

Na última quinta-feira (22), Key Alves compartilhou sua nova tatuagem com seguidores. Nos stories do Instagram, a atleta mostrou que cobriu a homenagem a Rodrigo Mussi que tinha tatuada no pulso, a palavra “Mussi” ao lado de uma cruz.

“Significado Mandala: Símbolo da espiritualidade”, escreveu ela, mostrando o desenho, a metade de uma mandala. A antiga cruz foi mantida e intersecciona a arte.

Relembre o caso

A tatuagem de Key deu o que falar durante o BBB23. Em sua participação no reality, ela revelou que teve um breve affair com Rodrigo Mussi em 2022, e que ele voltava de sua casa quando sofreu o acidente de carro que o deixou em coma.

Abalada pelo acontecido, a jogadora de vôlei resolveu fazer uma homenagem ao ex-BBB e tatuou seu nome.

