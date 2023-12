Kevinho faz música e clipe emocionantes para mãe em tratamento contra o câncer; ouça

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/12/2023 - 8:47 Para compartilhar:

Sueli Azevedo, mãe do cantor Kevinho, está em tratamento contra um câncer de mama. Desde julho, quando informou a situação, o artista tem mostrado seu apoio à matriarca e nesta quarta-feira, 6, fez uma homenagem para ela.

Kevinho lançou a música “Carta Aberta (Oh Mãe)” para Sueli. A faixa acompanha um clipe com cenas do artista cantando e emocionando a mãe. Ele também a surpreende mostrando que raspou a cabeça em apoio ao tratamento.

“Carta aberta pra minha rainha! Eu sempre fui o moleque dos hits. Mas não existe hits se não tem você aqui. Sei que, ultimamente, não ando bem, mas por você eu não posso deixar a peteca cair. Sei que a vida é uma roda gigante. No topo, eu fiquei vários anos por lá. Rodei o mundo, fiz várias turnês. Mal sabia eu o que estava pra chegar”, declara o cantor.

Na letra, Kevinho também destaca a força da mãe e demonstra otimista pela recuperação. “Oh, mãe, eu sei que essa batalha a gente vai ganhar. Você é bem mais forte do que imaginar”, canta.

