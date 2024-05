Kevinho faz homenagem à mãe em meio ao tratamento de câncer: ‘Mulher mais forte que já vi’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/05/2024 - 21:27 Para compartilhar:

O cantor Kevinho, 25 anos, usou as redes sociais, neste domingo do Dia das Mães, 12, para compartilhar uma emocionante homenagem à sua mãe, Sueli, que está em tratamento de um câncer de mama.

“E se o mundo acabasse hoje, você se arrependeria de algo? Pensa e reflita sobre isso. Eu não… Não teria motivos para me arrepender, se o meu mundo todo tem nome e sobrenome e, é a mulher mais forte que eu já vi”, iniciou ele na legenda da publicação no Feed com um carrossel de restos ao lado de sua genitora.

O artista refletiu sobre a superação da mãe, que já encerrou os ciclos de quimioterapia e radioterapia no tratamento contra a doença, e sobre não mais poder estar com ela nesta data comemorativa.

“Mãe, todos os dias é seu dia, mas hoje é mais que um dia das mães. É uma data muito importante, que em um momento achei que não poderia estar passando essa data com a senhora novamente. Eu dei um tempo de tudo, tirei força de onde eu achei que não tinha para lutar essa batalha com você, e faria isso um bilhão de vezes se fosse preciso”, desabafou.

“Não tem dinheiro no mundo que pague o preço da sua vitória, mesmo diante todas as dificuldades a senhora que foi meu pilar, minha base. Você venceu uma das batalhas mais difíceis da vida, voltou de todos os desertos e agonias que a vida te colocou e ainda nos trouxe água. Hoje, a senhora venceu a quimio e, recentemente, também venceu a rádio. Não tenho palavras para descrever o quanto eu sou seu fã, nem em uma simples música sou capaz de demonstrar tudo”, completou o funkeiro.

Kevinho chegou a pausar a carreira, em 2023, para se dedicar aos cuidados da mãe, que iniciou o tratamento contra a doença em julho daquele ano. Sua última sessão de quimioterapia a que Sueli foi submetida aconteceu no último dia 10 de janeiro.

