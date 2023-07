Kevinho faz carta aberta para sua mãe, diagnosticada com doença: ‘Não vamos desistir’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2023 - 9:47 Compartilhe

O cantor Kevinho fez uma publicação especial para sua mãe, Sueli Azevedo, na terça-feira, 18. No Instagram, ele compartilhou algumas imagens no hospital com a matriarca e declarou seu amor para ela, que foi diagnosticada com uma “doença maldita”, segundo o artista.

Em uma “carta aberta para a pessoa mais importante da minha vida”, o cantor descreveu a mãe como seu alicerce. “O que sinto por você é inexplicável! Muito obrigado por tudo que fez e faz, e por ser nossa força todos os dias. Saiba que vejo em você um poço de fé e esperança. É você que me motiva a acreditar que tudo ficará bem”, iniciou.

Ele declarou, ainda, admirar tudo na mãe, especialmente a determinação e garra. “Sem você não sei o que seria da nossa família. Já vivemos momentos ruins e momentos incríveis e nunca desistimos e não vai ser agora que vamos desistir“, desabafou.

Kevinho demonstrou esperança pela cura. “A cada dia que passa, eu vejo a sua força e tenho certeza de que logo você estará 100% livre dessa doença maldita. Será mais uma luta vencida para seu histórico de vitórias, se Deus quiser e tenho certeza que Ele quer! Eu amo você demais e estou ao seu lado para o que der e vier. Você é o meu maior orgulho e vamos juntos vencer mais esse obstáculo da vida”, finalizou.

Apesar de não revelar o diagnóstico, o cantor incluiu na legenda um emoji de laço amarelo. Por isso, fãs acreditam que Sueli esteja com câncer.

