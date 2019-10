Kevinho expõe atestado médico para provar sua ausência no Rock in Rio

Diante dos rumores de que Kevinho teria inventado uma intoxicação alimentar para não se apresentar no Rock In Rio, a assessoria de imprensa do cantor resolveu expor seu atestado médico seguido de uma nota de esclarecimento:

“Com relação a notícia publicada pelo Jornal Extra sobre a ausência do artista Kevinho no Rock in Rio, a assessoria de imprensa do cantor, vem a público esclarecer:

Na noite de 03 de outubro o cantor começou a apresentar quadro de intoxicação alimentar após ter jantado comida japonesa. Durante toda a sexta feira, Kevinho foi medicado e acompanhado pelo médico Dr. Raimundo Rezende, de São Paulo. Porém na madrugada do dia 05/10, por volta das 3h, o cantor não apresentou melhora e foi diagnosticado com um quadro de desidratação. Com isso o médico prescreveu repouso absoluto, o que nos levou a cancelar os dois shows daquele final de semana: a participação no Rock In Rio (RJ) e o show no Estância alto da Serra (SB) conforme nota enviada a imprensa.

Vale lembrar, que o mesmo show do Rock In Rio, junto com a Funk Orquestra, foi o que Kevinho apresentou no programa Fantástico quando ele homenageou os 30 anos do Funk e anunciou sua participação no Rock In Rio, junto com Ludmila, Buchecha e Fernanda Abreu. Na ocasião ele elogiou o trabalho da Funk Orquestra e mostrou-se ansioso pela apresentação no Rock In Rio 2019.

Segue o relatório médico comprovando a veracidade dos fatos acima esclarecidos.

Assessoria de Imprensa Kevinho

SP. 15 de outubro 2019″