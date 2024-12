Kevinho desabafa sobre depressão e ganho de peso após diagnóstico de câncer da mãe

O cantor Kevinho, de 26 anos, abriu o coração nas redes sociais ao falar sobre os desafios enfrentados nos últimos dois anos. Em stories publicados na quinta-feira, 26, ele revelou ter sido diagnosticado com depressão após sua mãe, Sueli Azevedo, receber o diagnóstico de câncer — o que o levou a ganhar peso e enfrentar mudanças em sua saúde física e mental.

Em uma série de postagens, Kevinho compartilhou fotos comparativas do antes e depois, mostrando como o período difícil impactou sua vida. Ele também comemorou a remissão da doença de sua mãe.

“Quem me acompanha sabe o quão difícil foram esses últimos dois anos da minha vida! Receber a notícia que minha mãe estava doente foi um baque para todos da minha família. Abdicar da minha carreira pra cuidar da pessoa mais importante pra mim foi a escolha mais certa que eu poderia ter feito, e faria tudo novamente. Hoje, graças a Deus, minha mãe está curada. E, pra comemorar, o Kevinho está de volta, fazendo o que mais amo na vida, que é música pra vocês!”, declarou o cantor.

Kevinho também anunciou que pretende detalhar sua experiência logo: “Em breve, farei um vídeo falando tudo que passei nesses últimos anos, depois do diagnóstico da minha mãe. Me abalou muito, e foram muitas batalhas que só quem já passou por isso sabe. Depressão me pegou de um jeito que nunca imaginei, mas Deus sabe de tudo e não dá um fardo que a gente não possa carregar!”, acrescentou.

O cantor também publicou uma foto de um ano atrás e relatou as dificuldades enfrentadas durante esse período. “Esse sou eu um ano atrás! Logo após a notícia do diagnóstico da minha mãe, me afundei numa depressão gigante. O medo, as incertezas, faziam eu descontar tudo na comida! Fora o ganho de peso, eu estava acabando com a minha saúde”, escreveu.

Agora, Kevinho celebra a superação: “Mas Deus sabe o melhor pra todos nós! E me deu forças pra vencer mais uma batalha. Esse sou eu hoje, curado e em constante evolução. Já se foram 14 kg e a saúde está em dia! Procure sempre fortalecer sua mente e sua fé em Deus! Trabalhe honestamente, foque na sua família, que o Senhor vai te honrar”, concluiu.