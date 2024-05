Kevinho anuncia novo projeto após pausa para cuidar da mãe: ‘Praticamente curada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/05/2024 - 20:33 Para compartilhar:

Kevinho, 25 anos, usou as redes sociais, na noite desta segunda-feira, 20, para comunicar o estado de saúde de sua mãe, Sueli Azevedo, que está em tratamento contra o câncer, diagnosticado em julho do ano passado. O cantor, que fez pausa na carreira para se dedicar aos cuidados com a matriarca, contou que ela está praticamente curada e que ele está com tudo pronto para retomar a carreira.

“E aí, família! Eu sei que vocês ficam se perguntando onde estou, né? Recebo milhões de mensagens por dia da galera perguntando: ‘Cadê você? Por onde você anda? Como estão as coisas? Como está sua mãe?’ Hoje, resolvi finalmente aparecer aqui para conversar um pouco com vocês e explicar tudo o que está acontecendo. Graças a Deus, trago só notícias boas!”, iniciou ele em uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram.

“Como vocês sabem, eu parei minha carreira musical desde que descobri a doença da minha mãe. Graças a Deus e às orações de vocês, ela tem sido uma guerreira. Passou por várias batalhas, venceu a quimioterapia e a radioterapia. Hoje, o quadro dela é ótimo; ela está praticamente curada. Ela vai continuar com um tratamento, tomando um comprimido por cinco anos. Agora é mais questão de acompanhamento, fazendo exames regularmente para garantir que a doença não volte. Mas tenho certeza que não vai voltar porque Deus é maravilhoso”, finalizou o artista.

Ainda nos Stories, o artista aproveitou para contar as novidades que preparou para os fãs, revelando que tem projeto pronto, incluindo uma música em parceria com o sertanejo Gustavo Mioto, cuja prévia ele também lançou nesta segunda-feira, 20.

O artista também compartilhou, orgulhoso, a evolução do cabelo de dona Sueli, mostrando que já cresceu bastante.

“O cabelinho dela já tá até crescendo”, escreveu ele ao compartilhar uma foto em que ela aparece sorridente.

