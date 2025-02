Kevin Spacey é mais uma vez processado por agressão sexual em Londres

O ator americano Kevin Spacey é alvo de um novo processo por agressão sexual em Londres, apresentado por um ex-ator, confirmou nesta quarta-feira (12) à AFP o escritório de advocacia que o representa.

Ruari Cannon processa em um tribunal superior o ator, vencedor do Oscar por “Beleza Americana” e “Os Suspeitos”, assim como duas organizações vinculadas ao teatro londrino Old Vic, dirigido por Spacey entre 2003 e 2015, informou.

O escritório Fieldfisher não especificou o conteúdo exato das acusações apresentadas pelo seu cliente nesta ação civil.

No documentário “Spacey Unmasked”, exibido em maio de 2024 no Channel 4, Cannon acusou Spacey de tocá-lo de maneira inapropriada em público em 2013 em Londres, quando ele tinha 21 anos e o ator americano 53.

No filme, outros nove homens também acusaram o ator, que rejeitou as alegações.

Em julho de 2023, após um mês de um julgamento muito midiático em Londres, Kevin Spacey foi absolvido das acusações de agressões sexuais apresentadas contra ele por quatro homens.

Também acusado de agressões sexuais nos Estados Unidos, Spacey foi declarado não culpado em 2022 por um tribunal civil de Nova York. E em 2019, o processo foi abandonado em outro caso.

Essas acusações que surgiram no contexto do movimento #MeToo interromperam a carreira do ator, que naquele momento estava no auge, elogiado especialmente pelo seu papel interpretando o político Frank Underwood na bem-sucedida série “House of Cards”.

