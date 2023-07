Kevin Spacey é absolvido em julgamento por crimes sexuais

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/07/2023 - 13:50 Compartilhe

LONDRES, 26 JUL (ANSA) – A Corte Southwark Crown, em Londres, considerou inocente o ator norte-americano Kevin Spacey em um julgamento por crimes sexuais contra quatro homens.

Após mais de 12 horas de deliberação, o vencedor do Oscar foi absolvido nesta quarta-feira (26) de nove acusações, incluindo agressão sexual e levar uma pessoa a se envolver em atividade sexual com penetração e sem consentimento.

O astro de Hollywood, de 64 anos, enfrentou acusações de crimes sexuais que teriam ocorrido entre 2004 e 2013, época em que trabalhou como diretor artístico no teatro Old Vic de Londres.

De acordo com os relatos, Spacey teria apalpado agressivamente três dos homens. Já o quarto relatou que o ator havia feito sexo oral nele enquanto estava em seu apartamento.

Ao longo do julgamento, Spacey se declarou inocente de todas as acusações e afirmou que os incidentes, se ocorreram, foram consensuais. Além disso, se considerou como um “grande namorador” que participava de “encontros sexuais casuais e indiscriminados”.

Segundo ele, dois casos foram de sexo consensual e o terceiro episódio foi uma “investida desajeitada”, a qual ele teria tentado pedir desculpas. No entanto, negou a quarta situação.

Para Spacey, todos os acusadores tinham o objetivo de ganhar dinheiro com o processo. Conforme divulgado pela imprensa local, o astro, que disse “que perdeu tudo” por causa das acusações, teria chorado ao receber o veredicto.

O advogado de defesa do norte-americano, Patrick Gibbs, afirmou ainda que “não é crime fazer sexo com alguém do mesmo sexo, porque é 2023, não 1823” e reforçou não é crime fazer sexo casual mesmo sendo uma pessoa famosa.

Em outubro do ano passado, Spacey também já havia sido considerado inocente em um processo civil no qual era acusado por Anthony Rapp de abuso sexual. (ANSA).

