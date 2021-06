Kevin O Chris e JonJon unem challenges do Tiktok em clipe de ‘Recaída’

Vem tendência aí! Kevin O Chris e JonJon lançam nesta sexta-feira (11), pela Som Livre, a parceria musical intitulada “Recaída”. A faixa que enaltece a cidade do Rio de Janeiro é uma produção dos dois cantores e vem acompanhada de um videoclipe atual e inovador. Com o uso de efeitos e muitas referências do Tiktok, a história do clipe é embalada pelos diversos desafios e challenges da internet, interpretados pela tiktoker Cereja. Apostando principalmente no sucesso dentro universo digital, feito que já acompanha Kevin O Chris em todos os projetos, o lançamento promete fazer barulho.

“Foi uma satisfação imensa dividir essa produção com o JonJon e com a ranking records, tenho um carinho especial por essa letra porque fala bastante do Rio, minha cidade que eu amo. Falar de amor também é sempre muito bom. O Jon tá confinado no ‘Power Couple’ mas quando ele sair vamos quebrar tudo juntos ao som de Recaída”, conta Kevin O Chris.

“Estou muito feliz em poder contribuir em um som do Kevin O Chris, um cara que tenho maior admiração, e dar a minha assinatura foi, sem dúvidas, um prazer! É sempre bom levar o Funk ao topo e esse single tem tudo para ser mais um hit do Kevin, que inova de novo, e traz um clipe totalmente ligado às tendências do TikTok e tudo que está acontecendo no meio digital. Ansioso demais para ver o retorno do público. Bora pra cima porque foguete não tem ré!”, explica JonJon.

“O clipe foi feito com os parceiros da Nice House, numa pegada bem tiktoker pra todo mundo fazer muita dancinha e se divertir”, completa Kevin O Chris.

Kevin O Chris estourou a música “Tipo Gin” no Tiktok com um challenge que conquistou mais de 2 milhões de usuários que reproduziram o dancinha, incluindo grandes celebridades como Boninho, Maísa, André Marques, Eliana e Larissa Manoela. O challenge contribuiu também para o sucesso da faixa nos rankings mais importantes do cenário musical, como o Top 200 Global e Top Brasil do Spotify.

