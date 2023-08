Kevin O Chris comemora crescente do funk a nível mundial: ‘Nosso lugar é no topo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/08/2023 - 12:14 Compartilhe

Kevin O Chris lançou recentemente o EP “Tamborzão Raiz Vol. 02”, que conta com o sucesso “Faz Um Vuk Vuk (Teto Espelhado)” e demais músicas autorais. Com a ascensão de seus recentes lançamentos, o cantor acredita que esta é a forma de mostrar que o lugar do funk é no topo.

Recentemente, Kevin emplacou diversas músicas no topo do Spotify, principal plataforma de streaming, e se tornou o terceiro artista brasileiro mais executado no mundo, segundo sua assessoria. “O ‘Tamborzão Raiz: Vol. 2’ está na pista e eu tô felizão com esse projeto, que está sendo tão importante pra minha trajetória. Este ano está sendo o ano do funk, do tamborzão 130 bpm, do batidão raiz. E não tem jeito, estamos mostrando que nosso lugar é no topo do Brasil e do mundo”, comemora o artista.

Por isso, Kevin quis resgatar este movimento passado por muitas gerações. “É o movimento que mostra o valor da cultura de favela, do nosso som carioca. Eu tô representando hoje um pouquinho desse gênero gigante que vai dominar o mercado da música global”, declara.

Olhando para trás e relembrando o início da carreira, Kevin comenta que já chegou a questionar Deus sobre o seu propósito no funk. “Nosso caminho não é fácil, ser preto de periferia é ter que ralar o dobro, mas Ele nunca me deixou desacreditar e hoje sou muito grato a tudo o que o meu som me deu. É surreal olhar pra trás e ver como o funk transformou a minha vida”, reflete o artista.

A trajetória do cantor no streaming é marcada por outros grandes sucessos que também ocuparam o primeiro lugar entre as músicas mais tocadas do país, como “Vamos pra Gaiola”, com mais de 106 milhões de reproduções, “Ela é do Tipo”, que possui mais de 138 milhões de plays, e “Hit Contagiante”, que também marcou presença no topo, com 149 milhões de execuções.

