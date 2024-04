Kevin, Nick e Joe: quem são os Jonas Brothers?

Larissa Santiagoi Larissa Santiago - https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 16/04/2024 - 16:20 Para compartilhar:

Formado por três irmãos, Kevin, Joe e Nick Jonas, os Jonas Brothers são uma banda de pop rock americana que começou na pequena cidade de Wyckoff, Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A paixão pela música iniciou quando eles ainda frequentavam a igreja e com o apoio da família, eles começaram a se apresentar em eventos locais e logo chamaram a atenção da indústria musical.

Em 2005, a boyband lançou seu primeiro álbum, “It’s About Time”, mas só foi em 2007, com o segundo álbum, “Jonas Brothers”, que eles alcançaram o estrelato internacional. Canções como “S.O.S.” e “Hold On” se tornaram hinos para uma geração de fãs.

Nos anos seguintes, ainda lançaram os projetos “A Little Bit Longer” (2008) e “Lines, Vines and Trying Times” (2009), com sucessos como “Lovebug”, “Burnin’ Up”, “Fly with Me” e “Paranoid”.

Além dos palcos, eles também foram destaques em produções da Disney, como nos filmes “Camp Rock” (2008) e “Camp Rock: The Final Jam” (2010) e até mesmo estrelaram sua própria série de TV, “Jonas”, com duas temporadas, entre 2009 e 2010.

Pausa da banda

No entanto, em 2013, após o lançamento do álbum “V”, a banda anunciou uma pausa. Nick seguiu com carreira solo, Joe criou uma banda secundária, a DNCE e Kevin dedicou-se a família e a projetos na TV.

Eles retornaram então em 2019 não só com a banda, mas também com o lançamento do álbum “Happiness Begins”, com os hits “Sucker” e “Cool”, e o projeto “Jonas Brothers: World Tour Celebrating Five Albuns”, com apresentações ao redor do mundo.

No Brasil, os Jonas Brothers já estiveram presentes em 2009, 2011 e 2013 – e nesta terça-feira, 16, eles realizam uma apresentação única no Allianz Parque, a partir das 20h.

Os irmãos também contam detalhes da sua história através dos documentários “Jonas Brothers 3D: O Show” (2009), no Disney+ e “Jonas Brothers – Em Busca da Felicidade I e II” (2019), disponível no Amazon Prime.

Vida pessoal

Kevin é casado com a influencer Danielle desde 2009 e pais de duas meninas, Alena Rose, de 10 anos e Valentina Angelina, de 7 anos. Nas redes sociais, ele costuma compartilhar momentos ao lado da família.

Joe Jonas emplacou diversos namoros, inclusive com a cantora Demi Lovato, mas acabou se casando com a atriz Sophie Turner em 2019 e teve um divórcio conturbado no fim de 2023. Os dois são pais de duas filhas que nasceram em 2020 e 2022, Willa e Delphine. Eles optaram por não compartilhar fotos das filhas nas redes sociais.

Já Nick Jonas, que teve romances com as cantoras Selena Gomez e Miley Cyrus, assumiu um relacionamento com a atriz Priyanka Chopra e teve dois casamentos em 2018, com uma celebração cristã e outra tradicional hindu. Em 2022 eles anunciaram a chegada da filha Malti Marie, nascida de barriga de aluguel.