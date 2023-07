Kevin Costner é condenado a pagar pensão alimentícia mensal de R$ 645 mil

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 12/07/2023 - 2:41 Compartilhe

Kevin Costner, 68, deve pagar à ex-esposa Christine Baumgartner, 49, $ 129.755 (aproximadamente R$ 645 mil) por mês em pensão alimentícia, de acordo com uma decisão provisória definida na terça-feira que foi vista pelo The Post.

O casal será obrigado a pagar cada um 50% das mensalidades da escola particular de seus filhos, atividades extracurriculares e despesas de saúde não reembolsadas sob a decisão provisória feita pelo juiz Thomas Anderle.

+ Filha de Eto’o pede prisão do pai por dívida de pensão alimentícia de quase R$ 470 mil

No entanto, de acordo com o TMZ , o pedido de pensão alimentícia é temporário e haverá uma audiência completa nos próximos meses, o que significa que o valor monetário está sujeito a alterações.

No início de maio, o casal pediu o divórcio alegando “diferenças irreconciliáveis” – mas rapidamente se tornou feio, com uma batalha sobre sua casa em Santa Bárbara, Califórnia, e alegações de gastos excessivos .

No mês passado, Baumgartner solicitou $ 248.000 em pensão alimentícia de seu ex-marido, então parece que ela receberá um pouco mais da metade desse número.

Na época, ela também pediu que Costner cobrisse todo o custo das mensalidades da escola particular dos filhos, atividades extracurriculares e assistência médica, por People .

O casal tem três filhos: Cayden, 16; Hayes, 14; e Graça, 13.

O ator de “Yellowstone” também será obrigado a pagar $ 200.000 em honorários advocatícios e $ 100.000 em custos forenses antes de 1º de agosto, de acordo com a decisão provisória.

O Post procurou representantes de Costner e Baumgartner para comentar.

Na semana passada, o TMZ informou que Costner inicialmente ofereceu $ 51.940 em pensão alimentícia por mês, o que Baumgartner chamou de “completamente inapropriado”.

O casal entrou com pedido de custódia conjunta de seus três filhos no divórcio, com uma audiência marcada para 12 de julho, informou o “Entertainment Tonight”.

Quando Costner e Baumgartner pediram o divórcio pela primeira vez, um representante de Costner disse ao The Post: “É com grande tristeza que circunstâncias fora de seu controle ocorreram e resultaram no Sr. Costner tendo que participar de uma ação de dissolução do casamento.

“Pedimos que a privacidade dele, de Christine e de seus filhos seja respeitada enquanto eles navegam neste momento difícil”, acrescentou o representante.

O ator casou-se anteriormente com a atriz Cindy Silva, agora com 66 anos, em 1978, e eles tiveram três filhos juntos: Annie, agora com 39, Lily, 36, e Joe, 35, e se divorciaram em 1994.

Ele também tem um filho, Liam, agora com 27 anos, com a atriz Bridget Rooney, 61.

