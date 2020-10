Kevin Anderson sucede Djokovic no Conselho de Jogadores

O sul-africano Kevin Anderson é o novo presidente do Conselho de Jogadores de Tênis masculino, sucedendo o sérvio Novak Djokovic, número 1 do ranking da ATP, que renunciou ao cargo antes do início do US Open no início de setembro.

“Kevin Anderson, até agora vice-presidente do Conselho de Jogadores da ATP, atuará como presidente”, informou a ATP.

Quatro outros jogadores de tênis se juntaram ao Conselho, eleitos por seus colegas, acrescentou a ATP. Eles são o canadense Felix Auger-Aliassime, o francês Jéremy Chardy, o australiano John Millman e o escocês Andy Murray.

Desta forma, eles vão preencher as vagas deixadas por Novak Djokovic, John Isner, Vasek Pospisil e Sam Querrey, que abandonaram as funções antes do US Open.

O ATP Players Council tem doze membros, incluindo Roger Federer e Rafael Nadal, que conquistou seu 13º título em Roland Garros no domingo.

Djokovic é um dos criadores de uma nova Associação de Jogadores de Tênis Profissionais (PTPA), independente da ATP que administra o circuito.

O sérvio ignorou o pedido de união de seus dois grandes rivais nas pistas, Nadal e Federer.

