Kerline fala sobre relação com as redes sociais e saúde mental: ‘Desacelerei para não ficar doente’

Kerline, de 31 anos de idade, é influenciadora, modelo e empreendedora brasileira. Ela ganhou notoriedade nacional ao participar do Big Brother Brasil e viu a sua popularidade aumentar ainda mais após participar do reality ‘A Fazenda’, da Record TV.

Com mais de 3 milhões de seguidores, somando todas suas redes sociais, a cearense contou que precisou desacelerar a sua rotina com as redes sociais para preservar a sua saúde mental.

“Sai do BBB, na primeira na semana, tive que fazer do limão uma limonada e consegui, graças a Deus (risos). Depois disso não parei, eu não tinha uma grande equipe e tinha que me virar, desde roteiros, cronogramas até edição de alguns vídeos. Foram quase 3 anos de uma decisão absoluta na carreira de influenciadora, conquistando cada vez mais feitos nesta trajetória. Mas por muitas vezes, ultrapassei os meus limites falando de saúde mental, e isso me fez muito mal”, disse.

“Após muita terapia, senti que precisava desacelerar a minha carreira, até mesmo pensando na longevidade do meu trabalho e na minha saúde. Sentei com a minha equipe, soltei a bomba e conseguimos planejar para fazer isso de uma maneira interessante”, completou a ex-BBB.

Além de uma desaceleração na sua carreira, Kerline também contou que mudou o seu estilo de vida para tratar saúde mental e ansiedade: “Eu sempre fui uma pessoa muito ativa e que sempre tive as atividades físicas no meu dia a dia, mas após a pandemia, acabei relaxando um pouco nesse sentido. Mas esse ano retornei com uma rotina de exercícios”.

“Além da musculação e aeróbico, tenho também feito natação, e quando estou em Fortaleza, aproveito para fazer alguns esportes aquáticos, que são a minha paixão”, completou.

Por fim, a ex-BBB também contou que está prestes a dar mais um passo importante na sua carreira, e entrega que lançará o seu primeiro grande empreendimento na sua cidade natal, revelando que é um sonho antigo. Porém, preferiu não dar spoilers.

