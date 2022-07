Kerley leva ouro nos 100m rasos e chinês Wang Jianan vence no salto em distância

O americano Fred Kerley venceu o ouro nos 100m rasos no Campeonato Mundial de Atletismo no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Correndo em casa, Kerley fez tempo de 9s86 e conseguiu ficar à frente dos compatriotas Marvin Bracy (9s874) e Trayvon Bromell (9s876), que ficaram com as medalhas de prata e bronze, respectivamente.

No sábado, os velocistas brasileiros Rodrigo Nascimento e Erik Cardoso chegaram a lutar por um lugar na final, mas não conseguiram a classificação com os tempos na semi. A disputa do ouro foi dominada pelos Estados Unidos, que teve quatro atletas entre os oito melhores.

Oblique Seville, da Jamaica, ficou em quarto com tempo de 9s97, na frente do sul-africano Akani Simbine, que ficou em quinto com tempo de 10s01. Outro a correr em casa em Eugene, Christian Coleman chegou junto com Akani, mas fez o sexto melhor tempo, também com 10s01. O sétimo foi o japonês Abdul Sani-Brown (10s06) e o canadense Aaron Brown ficou em último (10s07).

Também houve disputas no salto em distância masculino, com uma reviravolta no último salto, que deu a medalha de ouro ao chinês Wang Jianan. O asiático alcançou 8,36m na última tentativa, superando o campeão olímpico Miltiadis Tentoglou, da Grécia, que fez tempo de 8,32m. A medalha de bronze foi do suíço Simon Ehammer, com 8,16m.

A noite de sábado também teve medalha de ouro no arremesso de peso feminino, vencido pela americana Chase Ealey, com 20,49m. A chinesa Lijiao Gong ficou com o prata com 20,39m. A medalha de bronze foi para a holandesa Jessica Schilder, com distância de 19,77m.