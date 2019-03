Kerber derruba Venus Williams e encara Bencic na semifinal em Indian Wells

Em duelo de ex-líderes do ranking, a tenista alemã Angelique Kerber derrubou a local Venus Williams nesta quinta-feira e garantiu seu lugar na semifinal do Torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos. A atual número oito do mundo levou a melhor sobre a 36ª pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3, em 1h36min.

Num confronto marcado pelo equilíbrio, Kerber se saiu melhor nos momentos decisivos do jogo. Ela obteve três quebras de saque, contra duas da norte-americana. As duas tenistas tiveram rendimento semelhante no saque (um ace para Venus e dois para Kerber), principalmente com o primeiro serviço.

O resultado marcou a sexta vitória da alemã em nove confrontos contra a rival de 38 anos. Ainda em busca do primeiro título na temporada, Kerber já igualou sua melhor campanha no ano até agora. Em Doha, no mês passado, também alcançou as semifinais.

Para ir além, a ex-líder do ranking deve ter mais trabalho em seu próximo jogo. Ela vai encarar a embalada suíça Belinda Bencic. Ela acumula 12 vitórias seguidas no circuito (seis delas contra adversárias do Top 10 do ranking), vindo do título de Dubai, o maior de sua carreira até agora.

A atual 23ª do ranking fez nova vítima nesta quinta. Ela despachou a checa Karolina Pliskova, número cinco do mundo, por 2 a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/3, em 2h16min de duelo. A suíça obteve quatro quebras, sofreu duas e faturou mais um triunfo importante neste ano, que começou com o título da Copa Hopman, ao lado do compatriota Roger Federer.

A outra semifinal de Indian Wells já estava definida. Será entre a surpreendente canadense Bianca Andreescu, de apenas 18 anos, e a ucraniana Elina Svitolina.

MASCULINO – A outra chave de simples da competição contou com apenas um jogo nesta quinta. E teve o triunfo do canadense Milos Raonic sobre o sérvio Miomir Kecmanovic por 6/3 e 6/4. O resultado garantiu o 14º do mundo nas semifinais.

Seu próximo adversário será Dominic Thiem, que nem precisou suar nesta quinta para avançar. O número oito do mundo avançou com facilidade porque o francês Gael Monfils anunciou sua desistência em razão de uma lesão no tendão de Aquiles.

A outra semifinal será definida nesta sexta-feira. E pode contar com um clássico entre Federer e o espanhol Rafael Nadal. Para tanto, o suíço precisa superar o polonês Hubert Hurkacz e Nadal terá que vencer o russo Karen Khachanov.