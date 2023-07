Kepler Weber terá Centro de Distribuição em Sorriso (MT)

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 10:16 Compartilhe

São Paulo, 26 – A Kepler Weber anunciou, em comunicado ao mercado, a criação do oitavo Centro de Distribuição (CD), em Sorriso (MT). “Nesta filial serão exercidas as atividades de depósito e comércio de peças de reposição, sendo mais um movimento da companhia na busca pelo atendimento de excelência no fornecimento de peças e de serviços”, disse a empresa.

No comunicado, ela diz que o Brasil tem mais de 17 mil unidades armazenadoras, que, segundo destaca, necessitam de ampliações e modernizações, além de manutenção preventiva. “No primeiro trimestre deste ano, a área de Reposição e Serviços registrou R$ 50 milhões em receita. Durante todo o ano de 2022, o segmento faturou R$ 211,9 milhões, alta de 24,7% em comparação com 2021.”

Os outros sete Centros de Distribuição da companhia funcionam em Panambi (RS), Campo Grande (MS), Cascavel (PR), Rio Verde (GO), Cuiabá (MT), Balsas (MS) e em Paragominas (PA).

