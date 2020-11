Kepler Weber tem lucro líquido de R$ 23 milhões no 3º trimestre (+44,4

A Kepler Weber, líder no mercado de equipamentos para armazenagem de grãos, registrou lucro líquido de R$ 23 milhões no terceiro trimestre de 2020, aumento de 44,4% ante os R$ 15,9 milhões apurados em igual período do ano anterior, conforme balanço divulgado no início da noite de quarta-feira (11).

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 37,4 milhões, 47,4% acima do obtido em igual intervalo de 2019. A receita líquida da companhia atingiu R$ 201,6 milhões no terceiro trimestre de 2020, 34,9% mais do que no período correspondente do ano passado. A margem líquida atingiu 11,4%, aumento de 0,8 ponto porcentual na comparação anual.

No comunicado sobre os resultados, a empresa destacou que o aumento no lucro resultou de volume maior de vendas, da estratégia de reposição de preços alinhada à gestão de custos e despesas e dos ganhos tributários reconhecidos no período. A Kepler destacou que o agronegócio foi beneficiado no terceiro trimestre por condições favoráveis em decorrência de preços internacionais das commodities agrícolas em patamares elevados, expectativa de dificuldades para a safra nos EUA, forte demanda da China, uma safra de grãos recorde em 2019/2020 no Brasil e valorização do dólar. “As exportações do agro bateram recordes sucessivos em 2020”, disse a empresa. “Todos esses fatores fizeram com que a renda agrícola, em reais, fosse muito robusta e a tendência de manutenção deste cenário tem trazido muito otimismo ao setor.”

Ainda de acordo com a companhia, o início das operações do Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA) 2020/2021 em condições favoráveis e o alinhamento de fatores como a taxa Selic em mínimas históricas, a renda agrícola recorde e a demanda represada dos anos anteriores contribuíram para o crescimento das vendas no mercado interno no terceiro trimestre de 2020, quando comparadas a igual período de 2019.

A receita líquida do segmento de armazenagem da Kepler Weber no terceiro trimestre de 2020 cresceu 11,0% em relação a igual período de 2019, para R$ 122,4 milhões.

