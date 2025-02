Kepler Weber tem lucro 46% menor no 4º trimestre de 2024

São Paulo, 27 – A Kepler Weber, líder na América Latina em soluções de pós-colheita para armazenagem de grãos, registrou no quarto trimestre de 2024 lucro líquido de R$ 50,4 milhões, queda de 46,4% ante igual período do ano anterior. O lucro líquido ajustado no trimestre foi de R$ 52 milhões, com margem de 11,3%, queda de 5,1 pontos porcentuais.

Já a receita líquida foi de R$ 460,1 milhões, queda de 8,4%, e o Ebitda ajustado ficou em R$ 82,3 milhões, recuo de 28,1%, com margem de 17,9%, redução de 4,9 pontos porcentuais. No ano de 2024, a receita líquida foi de R$ 1,6 bilhão, alta de 6,3% em relação ao ano anterior, consolidando o segundo melhor resultado da história da companhia.

O lucro líquido foi de R$ 199,2 milhões no ano, queda de 18,8% frente a 2023. O lucro líquido ajustado somou R$ 200,9 milhões, recuo de 9,7%, com margem líquida de 12,5%, redução de 2,2 pontos porcentuais.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 334,8 milhões no acumulado de 2024, avanço de 3,6% frente ao ano anterior. A margem Ebitda foi de 20,8%, queda de 0,6 ponto porcentual.

“Iniciamos 2024 com o maior desastre natural do Rio Grande do Sul, quando todos na Kepler Weber se uniram em solidariedade e colaboração, mostrando a força de nossa equipe diante de grandes desafios. Esse espírito de união e resiliência foi essencial para que a companhia continuasse a apresentar resultados robustos, demonstrando nossa capacidade de superação em um cenário econômico desafiador para o agronegócio”, afirmou a empresa na mensagem da administração.

O CEO da Kepler Weber, Bernardo Nogueira, destacou a importância da diversificação de receitas para mitigar riscos e fortalecer o negócio. “Esse avanço é impulsionado por investimentos em inovação, eficiência operacional e um olhar atento às oportunidades, garantindo um portfólio mais equilibrado e preparado para o futuro”, afirmou o executivo em nota.

A área de Negócios Internacionais registrou o melhor resultado da história do segmento, com receita líquida de R$ 199 milhões em 2024, alta de 78,8% sobre o ano anterior. No quarto trimestre, o segmento atingiu R$ 78 milhões, crescimento de 142,4% na comparação anual.

O segmento Portos & Terminais teve desempenho recorde, com crescimento de 19,9% na receita líquida durante 2024, totalizando R$ 113,4 milhões. No quarto trimestre, porém, a área somou R$ 12 milhões, queda de 62,3% em relação ao mesmo período de 2023.

No segmento de Fazendas, a receita líquida anual atingiu R$ 519,9 milhões, alta de 6,8% sobre 2023. No quarto trimestre, a receita foi de R$ 142,6 milhões, queda de 5,7%.

A área de Reposição e Serviços registrou receita líquida anual de R$ 282,4 milhões, crescimento de 4,2% frente a 2023. No quarto trimestre, o segmento somou R$ 95,8 milhões, avanço de 8,5%.

Já o segmento de Agroindústrias encerrou 2024 com receita líquida de R$ 492,6 milhões, queda de 10,2% em relação ao ano anterior. No quarto trimestre, o faturamento foi de R$ 131,7 milhões, recuo de 33,8%.

A Kepler Weber, que completa 100 anos em maio, projeta um cenário positivo para 2025. “Esperamos um mercado promissor, com uma safra recorde e volumes expressivos, mas também com altas exigências em termos de eficiência. Visualizamos um ano com sazonalidade para nosso segmento e um segundo semestre robusto e promissor”, afirmou a companhia.

No mercado acionário, as ações da Kepler Weber encerraram o ano passado com queda de 14,8% em relação a dezembro de 2023, desempenho superior ao índice Small Cap, que recuou 25%, e ao Ibovespa, que caiu 10,4% no período.