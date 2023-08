Kepler Weber festeja ingresso no Novo Mercado da B3 e impulso das vendas com PCA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2023 - 14:44 Compartilhe

A Kleber Weber tocou na quarta-feira, 30, a campainha na B3, marcando a entrada da companhia no segmento especial de governança corporativa denominado Novo Mercado. As ações da companhia estão sendo negociadas no segmento desde o último dia 26 de julho e a expectativa do diretor presidente e CEO da Kepler Werber, Piero Abbondi, é de que, à medida que ganhem liquidez, o custo do capital diminua.

“Trabalhamos para garantir eficiência, rentabilidade e segurança em nossas operações e para nossos clientes”, discursou o executivo na solenidade.

O diretor Financeiro (CFO) e de Relações com Investidores, Paulo Polezi, disse que o período para a empresa é de “acomodação”.

“Houve uma mudança de cenário muito rápida, já no ano passado no primeiro turno das eleições. Reorganizamos a empresa para focar em outros setores que estavam menos expostos a essa volatilidade, que em ordem de importância são agroindústrias, portos e terminais e peças e reposições, os Centros de Distribuição (CDs)”, disse ele.

Conforme Polezi, a perspectiva para este segundo semestre é positiva, com reação nas vendas impulsionada pelas taxas de juros do Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA), com recursos 30% superiores ao da temporada anterior, além da expectativa de recuperação dos preços das commodities e de taxas de juros como um todo em declínio.

