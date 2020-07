Kepa Arrizabalaga pode deixar o Chelsea na janela de transferências Goleiro não vive grande fase no Chelsea e chegou a ser reserva de Willy Caballero em alguns jogos. Oblak, Ter Stegen, Dean Henderson e Onana já foram especulados

Goleiro mais caro do mundo, o espanhol Kepa Arrizabalaga pode deixar o Chelsea ao final da temporada. Alternando bons e maus momentos com a camisa dos Blues, o atleta estaria insatisfeito com as especulações de que o clube inglês deseja contratar um novo arqueiro.

Nas últimas semanas, nomes como Jan Oblak, do Atlético de Madrid, Ter Stegen, do Barcelona, Dean Henderson, do Manchester United emprestado ao Sheffield United, e André Onana, do Ajax, foram especulados no Stamford Bridge.

Segundo o jornal “The Sun”, o goleiro basco estaria disposto até mesmo a abaixar seu salário para deixar o clube londrino. Ainda sem muitos pretendentes, o Sevilla foi o primeiro a se candidatar a receber o jogador, que foi contratado por 80 milhões de euros (R$ 345 milhões à época).

