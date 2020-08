Keno vira herói do Galo em noite de duelo complicado contra o Tombense O atacante fez o gol salvador do time alvinegro, aos 52 minutos do segundo tempo, no primeiro jodo da final do Campeonato Mineiro de 2020

Não estava faltando empenho do Atlético-MG contra o Tombense, na primeira partida da final do Campeonato Mineiro 2020. Todavia, o time do interior estava dando muito trabalho e os atacantes tentavam furar a defesa da equipe da Zona da Mata, mas a bola não chegava com perigo intenso ao gol de Felipe.

Um dos avantes do Galo, Keno, que vinha sendo muito pressionado pelo torcedor, criticado durante o jogo nas redes sociais, se tornou o herói da noite atleticana. Keno já havia tentado diversos lances, mas com pouca efetividade. E, como o futebol é pródigo em redenções, aos 52 minutos do segundo tempo, na última bola possível para buscar o gol da virada e sair de campo com a vantagem para o duelo decisivo, no domingo, 30 de agosto, Keno recebe sozinho, se ajeita e chuta. A bola desvia na zaga do Tombense e entra. Alívio no Mineirão, pois não foi uma partida fácil para o Atlético.

O gol gerou êxtase em Keno que tirou a camisa, levou cartão amarelo e foi celebrar com os companheiros. Se tivesse torcida no estádio, a descarga de adrenalina seria maior. O jogador comentou seu primeiro gol no Atlético-MG, logo em uma decisão que colocar o alvinegro a um empate do seu 45º título estadual em sua história.

-Este gol foi fruto de muita dedicação e trabalho diário. Eu me cobro muito, sei que ainda posso ajudar mais o Atlético e fico feliz com esse gol importante. Ele tem um valor grande não só por ser em uma final, mas pelo apoio que recebi do grupo, sempre me falando que uma hora esse gol ia sair-disse no fim do jogo em entrevista à TV Globo.

O campeão Mineiro de 2020 será conhecido no domingo, dia 30, também no Gigante da Pampulha, às 16h. Para levar “caneco”, o Atlético-MG pode empatar que será o vencedor. Para o Tombense, uma vitória simples garante a inédita conquista do time do interior de Minas.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também