Keno se despede do Atlético-MG e garante: ‘Vestir a camisa do Galo foi uma grande honra’

O atacante Keno se despediu da torcida do Atlético-MG, no início da tarde desta quarta-feira (21). O jogador utilizou seu Instagram oficial para dar adeus aos torcedores.

– Salve, Massa Atleticana! É hora de me despedir. Mas eu não poderia ir embora sem antes dizer o meu muito obrigado para essa imensa torcida, que me recebeu de braços abertos e sempre nos apoiou, a cada drible, a cada gol, nas vitórias e até nas derrotas – iniciou o jogador.





Keno foi um dos nomes mais importantes nos títulos da Copa do Brasil e Brasileirão de 2021. Ele ficou marcado, inclusive, por ter feito os gols da virada sobre o Bahia, na partida que decretou o título do Campeonato Brasileiro ao Galo, após 50 anos sem a conquista. Ele falou dos momentos que viveu em Belo Horizonte.

– Vestir a camisa do Galo foi uma grande honra enorme, que guardarei com muito carinho e pra sempre na minha vida! E olha que não foram poucas vezes. Um privilégio que tive o prazer de repetir por 125 jogos! Dois anos e meio em que comemoramos, juntos, a conquista de seis títulos, incluindo o tão sonhado Campeonato Brasileiro, que há anos a nossa apaixonada torcida esperava. Momentos incríveis e que jamais esquecerei.

Keno chegou ao Atlético-MG em 2020, após passagens por Pyramids e Al Jazira. No Brasil, ele se destacou com a camisa do Palmeiras. Na agremiação mineira, foram 125 jogos e 23 gols marcados.

– Agradeço muito a Deus e à minha família, que esteve sempre ao meu lado, aos dirigentes do Atlético pela confiança em mim, e a todos os treinadores e comissões técnicas com quem trabalhei durante esses anos. E, claro, um muito obrigado aos funcionários do clube e aos meus companheiros de time. Vocês fazem parte de páginas maravilhosas e que ficarão guardadas na minha história durante essa maravilhosa época em que representei esse gigante chamado Clube Atlético Mineiro – concluiu.

Ele deixa o Galo com três campeonatos mineiros (2020, 2021 e 2022), Campeonato Brasileiro de 2021, Copa do Brasil de 2021 e a Supercopa do Brasil 2022.





