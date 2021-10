Keno marca o gol 1000 do Galo no Brasileiro, alvinegro vence o Internacional e segue firme na ponta

Em um duelo duro, com muita força das defesas, o Atlético-MG venceu o Internacional por 1 a 0, gol de Keno, neste sábado, 2 de outubro, no Mineirão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo segue firme na luta pelo título nacional, mantendo a boa distância da equipe para seus perseguidores

Com o resultado, o time alvinegro chegou aos 49 pontos e fica mais uma rodada bem distante dos rivais. O Internacional, com um primeiro tempo bom, mas mal no segundo, segue com 32 pontos, na sétima posição.

O tento de Keno foi o milésimo do Atlético na história do campeonato. E, mais do que os três pontos, a forma como a equipe reagiu após a eliminação da Libertadores foi o principal recado dado à torcida, que pode confiar no time para acabar com o jejum de 50 anose sem vencer o Brasileiro.

Defesas sólidas e nada de gol no primeiro tempo

Os sistemas defensivos de Galo e Inter estavam firmes na etapa inicial. Ambos bem postados, permitindo poucos espaços para os ataques. E ainda assim não foi um duelo travado. Os dois times buscaram o jogo.

Atlético-MG faz mudanças importantes para “oxigenar” o time



A entrada de Keno e Savarino deixou o Galo mais rápido em campo. Sabendo que o Inter estava bem na defesa, com dois velocistas dribladores, a chance de abrir a defesa colorada era maior. E assim foi, com boas chances criadas.

Nacho e Zaracho não funcionaram

Sempre se espera que os dois argentinos armem bem o time no ataque. Mas, fizeram uma partida inconsistente e sem brilho. E isso resultou em pouca força de ataque em boa parte do jogo.

Diego Aguirre tem um time ajustado, mas depende muito do coletivo

A equipe gaúcha é bem treinada, tem bons valores, como Taison e Edenílson, mas não tem um elenco extenso, em que pode fazer várias mudanças como Cuca fez na partida. O time cansou no segundo tempo e o Atlético aumentou seu volume de jogo.







Mesmo com o elenco “curto”, Aguirre fez apenas uma mudança

Apesar de ter direito a cinco alterações, Diego Aguirre colocou apenas Guerrero em campo, mesmo precisando mudar a forma de jogar do Inter, que era pressionado pelo Galo. Coisas de técnicos.

Keno mudou o jogo e o placar no Mineirão

Se não estava dando na base do toque de bola, o Galo acertou em cheio ao colocar Keno em campo. Ele foi para cima da defesa do Inter, abriu espaços e foi coroado com uma grande atuação e um gol, após assistência de Hulk. O tento marcou pelo atacante é histórico. foi o de número 1000 do Galo na história do Brasileirão.

Galo “quebra luto” da eliminação na Libertadores e pode ir em busca do bi

Derrotar o Inter teve significado duplo: aumentar a vantagem par aos rivais na briga pelo campeonato e ainda exorcizar a saida da Libertadores para o Palmeiras, que afeitou muito a equipe. O time reagiu bem e segue firme para sair do jejum de 50 anos sem título.

Próximos jogos

O Galo terá na 24ª rodada a Chapecoense, quarta-feira, 6 de outubro, às 19h, na Arena Condá. Já o Colorado joga no mesmo dia e horário contra o Ceará, no Castelão.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

ATLÉTICO-MG 1 X 0 INTERNACIONAL

Data: 2 de outubro de 2021

Horário: 21h(de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa(ambos de SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Gols: Keno, aos 32’-2ºT (1-0)

Cartões amarelos: Guilherme Arana (ATL), Zaracho (ATL), Nacho Fernández (ATL), Rodrigo Dourado (INT), Victor Cuesta (INT), Junior Alonso (ATL), Cuca (ATL)

Cartões vermelhos:

Público/ Renda: 7166 presentes- R$ 355.804,00

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Mariano (Guga, aos 31’-1ºT), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair (Keno,aos 15’-2ºT), Zaracho (Dylan Borrero, aos 30’-2ºT) e Nacho (Tchê Tchê, aos 30’-2ºT); Hulk e Sasha (Savarino, aos 15’-2ºT)

INTERNACIONAL (Técnico: Diego Aguirre)

Daniel; Renzo Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado (Paolo Guerrero, aos 35’-2ºT), Rodrigo Lindoso, Edenilson, Taison e Patrick; Yuri Alberto.

