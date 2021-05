Keno marca nos acréscimos sobre o Cerro, dá a vitória ao Galo e garante a ponta alvinegra na Libertadores O time mineiro é a melhor equipe da Libertadores no momento e se derrotar o La Guaira na última rodada terá vantagens nos mata-mata

O Atlético-MG garantiu o primeiro lugar do Grupo H da Libertadores, ao derrotar o Cerro Porteño por 1 a 0, gol de Keno, aos 46 minutos do segundo tempo, nesta quarta-feira, 19 de maio, em Assunção, no Paraguai. O resultado deixou o alvinegro como o melhor da competição no momento. Se derrotar o La Guaira na rodada final, garante ao Galo vantagens nos mata-mata.

Foi uma jornada equilibrada do time de Cuca, que colocou alguns reservas, pensando na final do Mineiro. E todos entraram bem em campo, mostrando que tem um elenco competitivo para o restante do torneio.

O Galo chegou aos 13 pontos em cinco jogos, segue invicto na Libertadores 2021 e o resultado fez justiça ao maior volume de jogo e qualidade do time diante de um Cerro que, mesmo em casa, mostrou fragilidades.



Cuca mescla o time e foca no Mineiro

O treinador alvinegro fez várias mudanças na equipe, principalmente no ataque, com Vargas, Sasha e Marrony. O comandante atleticano está pensando na decisão do Estadual, contra o América-MG, no sábado, 22 de maio, no Mineirão.

Lado esquerdo, lado forte

As principais jogadas atleticanas no primeiro tempo foram com Guilherme Arana, em boa jornada, e Marrony, que se apresentava pela ponta. O atacante pode ser uma dúvida para Cuca, caso Keno siga com sua produção baixa em campo.

A vitória não é um sonho

O Cerro até apertou em alguns momentos, mas notadamente é uma equipe mais frágil do que o time mineiro. E, quando forçou um pouco mais na parte ofensiva, teve chances de abrir o placar em Assunção.

Cuca põe força máxima no ataque

O técnico atleticano resolveu arriscar pela vitória e colocou Hulk e Keno em campo, além de descansar Arana para a final mineira. Exceto pela saída de Marrony, as mudanças deram mais força ofensiva ao Galo.

Keno dá a vitória ao alvinegro

O atacante não vinha bem na temporada, mas mostrou que ainda pode ser decisivo para o Galo. Fez uma grande jogada e garantiu a liderança do grupo e os três pontos na mala.

Galo administrou bem o jogo e o desgaste da equipe

O Atlético-MG não deixou de buscar os três pontos. Tanto que rodou seu elenco na partida, mantendo um time forte dentro de campo. Cuca administrou bem jogadores mais cansados, visando a decisão Estadual. A vitória foi justa por ter um elenco superior.

Próximos jogos do Atlético-MG

A participação do Galo na fase de grupos da Libertadores se encerra no dia 25 de maio, às 21h30, contra o Deportivo La Guaira, no Mineirão. Antes, no sábado, 22, o alvinegro decide com o América-MG o título Mineiro, às 16h30, também no Gigante da Pampulha.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

CERRO PORTEÑO 0 X 1 ATLÉTICO-MG

Data: 19 de maio de 2021

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio La Olla, Assunção, no Paraguai

Árbitro: Carlos Barreiro (URU)

Assistentes: Andres Nievas (URU) e Diego Riveiro (URU)

Cartões amarelos: Boselli (CER), Guilherme Arana (ATL), Gabriel (ATL), Villasanti (CER), Cardozo (CER), Allan (ATL), Vargas (ATL)

Cartões vermelhos:

Gol: Keno, aos 46’-2ºT(0-1)

CERRO PORTEÑO (Técnico:Arce)

Jean; Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte e Santiago Arzamendia; Mathías Villasanti, Ángel Cardozo, Claudio Aquino (Alan Rodriguez, aos 29’-2ºT) e Mateus Gonçalves (Gimenez, aos 8’-2ºT); Robert Morales e Mauro Boselli (Carrizo, aos 29’-2ºT).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Mariano, Gabriel, Junior Alonso e Guilherme Arana (Dodô, aos 26’-2ºT); Allan, Tchê Tchê (Zaracho, aos 22’-2ºT) e Hyoran (Nathan, aos 41’-2ºT); Eduardo Vargas, Sasha (Hulk, aos 22’-2ºT) e Marrony (Keno, aos 22’-2ºT).

